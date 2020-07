Arabische Emirate wollen diese Woche zum Mars fliegen

Der Name „Al-Amal“, zu Deutsch Hoffnung, ist bezeichnend für die Mars-Mission, die die Vereinigten Arabischen Emirate in der Nacht auf Mittwoch starten wollen. Nachdem das Land erst im Oktober erstmals einen Astronauten ins All geschickt hat, will es nun mit der Al-Amal-Sonde den fernen Roten Planeten erforschen.

Angesichts der derzeit günstigen Bedingungen soll das nicht der einzige Start einer Mars-Mission im Juli sein: Auch die Weltmächte China und USA haben entsprechende Pläne. Dabei geht es auch um den Wettlauf, dereinst Menschen dorthin zu bringen.

Besiedelungspläne

Die Sonde der Emirate soll am Mittwoch (05.30 Uhr Ortszeit, Dienstag, 22.30 Uhr MESZ) vom japanischen Weltraumbahnhof Tanegashima starten und im Februar eine Umlaufbahn des Mars erreichen. Sie soll ein umfassendes Bild der Marsatmosphäre und der meteorologischen Dynamik des Planeten liefern. Außerdem wird die Mission als Vorstufe für ein weitaus ehrgeizigeres Ziel der Emirate präsentiert: Die Errichtung einer Siedlung auf dem Mars bis etwa zum Jahr 2117.

Mit „Al-Amal“ will das arabische Land in einen exklusiven Club aufgenommen werden: Bisher gelangen nur den USA, Indien, der früheren Sowjetunion und der Europäischen Weltraumagentur (ESA) Missionen mit Mars-Sonden. Die Emirate stecken immer mehr von ihren Erdöleinnahmen in neue Technologien und konnten auf diese Weise auch ein erfolgreiches Satellitenprogramm starten.