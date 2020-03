Das ist das bislang hochauflösendste Mars-Panaroma

Der Mars Rover Curiosity hat über 1.000 hochauflösende Einzelbilder von der Mars-Oberfläche übermittelt. Sie wurden zu einem Panorama mit 1,8 Milliarden Pixeln zusammengesetzt. Die Aufnahmen wurden zwischen 24. November und 1. Dezember 2019 mit der Mastcam des Rovers geschossen. Diese besteht aus zwei Kameras, die in 2 Metern Höhe an Curiosity angebracht sind. Sie können Farbbilder und Videos liefern, die einzelnen Bilder haben eine maximale Auflösung von 2 Megapixeln (1.600 x 1.200 Pixel). Die Bilder wurden in einem kommentierten Video veröffentlicht, das genauer auf die Umgebung eingeht.