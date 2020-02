Asteroid flog in Entfernung von nur 16.000 km an der Erde vorbei

2020 CW ist damit auf Platz 8 der Objekt, die der Erde besonders nahegekommen sind. Das Center for Near Earth Object Studies (CNEOS) des Jet Propulsion Laboratory (JPL) der NASA führt eine Datenbank über solche Begegnungen. Erst am 31. Oktober 2019 wurde die Nummer 2 auf dieser Liste neu besetzt. Der Asteroid 2019 UN13 war mit einem Abstand von nur 6.200 Kilometern an der Erde vorbei geflogen. Die Liste wird vom Asteroid 2011 CQ1 angeführt, der 2011 mit nur 5.480 Kilometern Entfernung an der Erde vorbei flog.