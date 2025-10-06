Asteroid kommt der Erde so nah wie die ISS

„2025 TF“ flog auf 420 Kilometern Höhe. Den Rekord für den knappsten Vorbeiflug konnte er damit aber nicht brechen.

Zur Einordnung: Die ISS umkreist die Erde auf etwa 400 Kilometern Höhe. Der Durchmesser des Gesteinsbrockens wird auf etwa 2 Meter geschätzt , er bewegte sich mich 20,9 km/s (75.240 km/h) .

Ein unerwarteter Asteroid kam der Erde vergangenen Mittwoch ziemlich nahe: „2025 TF“ flog etwa 420 Kilometer über der Antarktis hinweg, wie Space.com berichtet .

Rekord knapp nicht gebrochen

Beinahe wäre 2025 TF zum Rekordhalter geworden: Bisher wurde nur ein Asteroid aufgezeichnet, der der Erde näherkam. Am 13. November 2020 flog „2020 VT4“ auf 370 Kilometern über dem Südpazifik. Die ESA ließ damals verlauten, 2020 VT4 habe unseren Planeten „bemerkenswert knapp“ verfehlt, und dass dieser Rekord wohl nicht so schnell gebrochen werden würde.

➤ Mehr lesen: Abwehr im All: Schlechte Treffer bringen Asteroiden auf Crashkurs mit Erde

Kleine Asteroiden werden nicht immer entdeckt, weil viele Teleskope so optimiert seien, dass sie größere – und damit bedrohlichere – Objekte erfassen. Laut Space.com haben dennoch mehrere Observatorien den Asteroiden nach dem Vorbeiflug beobachtet.

Sichtung nicht von NASA bestätigt

Die NASA bestätigte den Vorbeiflug vorerst nicht, heißt es bei Space.com. Grund dafür war der Budget-„Shutdown“ der Trump-Regierung, bei dem viele Behörden, Beamte und Bundesangestellte zwischenzeitlich ihre Arbeit einstellen mussten.