Abwehr im All: Schlechte Treffer bringen Asteroiden auf Crashkurs mit Erde

Kommt ein Asteroid der Erde zu nahe, kann er abgelenkt werden. Wo er getroffen wird, spielt aber eine große Rolle.

Wie das Aussterben der Dinosaurier verdeutlicht hat, können Asteroiden für Lebewesen auf der Erde zur Gefahr werden. Deshalb versucht die Menschheit, diese im Blick zu behalten und ihr entgegenzuwirken.

Kommt ein Asteroid der Erde zu nahe, kann er mittels einer Raumsonde abgelenkt werden. Trifft sie den Asteroiden an der falschen Stelle, gerät dieser allerdings auf Kollisionskurs mit der Erde. Wie man die richtige Stelle für einen Aufprall findet, haben Forscher der University of Illinois auf der Konferenz EPSC-DPS 2025 in Helsinki vorgestellt.

Das “gravitational Keyhole”

Grund für den potenziellen Kollisionskurs ist das sogenannte “gravitational Keyhole”, also Gravitationsschlüsselloch, durch das der Asteroid in so einem Fall geschleudert wird. Damit ist ein kleiner Bereich im Weltraum gemeint, indem die Schwerkraft eines Planeten die Umlaufbahn eines Asteroiden so verändern kann, dass er zu einem späteren Zeitpunkt mit dem Planeten kollidiert.

„Selbst wenn wir einen Asteroiden mit einer Weltraummission absichtlich von der Erde wegschleudern, müssen wir sicherstellen, dass er danach nicht in eines dieser Schlüssellöcher driftet. Andernfalls wären wir später erneut mit derselben Einschlaggefahr konfrontiert“, sagt Rahil Makadia von der University of Illinois.

Wie Asteroiden abgelenkt werden

Raumfahrzeuge, die mit einer sehr hohen Geschwindigkeit gezielt in Asteroiden einschlagen, werden auch kinetische Impaktoren genannt. Bei der DART-Mission (Double Asteroid Redirection Test) der NASA im Jahr 2022 wurde ein kleiner Asteroid namens Dimorphos, der sich in der Umlaufbahn des größeren Asteroiden Didymos befindet, mit so einem kinetischen Impaktor, also der DART-Sonde, beschossen.