Woher stammt das Wasser auf der Erde? Forscher finden neue Spur

Die These, dass Asteroiden wohl die Hauptquelle des irdischen Wassers sind, gibt es schon lange. Nun wurde sie deutlich verstärkt.

Asteroiden könnten viel mehr Wasser über viel längere Zeiträume gespeichert haben als bisher angenommen. Das zeigt eine Untersuchung einer winzigen Staubprobe des Asteroiden Ryugu, an der japanische und Schweizer Forschende beteiligt waren. Diese am Mittwoch in der Fachzeitschrift "Nature" veröffentlichte Erkenntnis hat wichtige Konsequenzen für die Frage, wie Wasser auf die Erde gelangte .

Woher das Wasser auf der Erde stammt, wird unter Wissenschafterinnen und Wissenschaftern seit Jahrzehnten diskutiert. Eine der führenden Theorien besagt, dass kohlenstoffreiche Asteroiden, sogenannte C-Typ-Asteroiden, die Hauptquellen für das Wasser auf der Erde waren.

Der Asteroid Ryugu ist einer dieser Typ-C-Asteroiden. Im Dezember 2020 brachte die japanische Raumsonde Hayabusa-2 eine kleine Probe dieses Asteroiden zur Erde. Insgesamt 5,4 Gramm Asteroiden-Staub wurden zu unserem Planeten gebracht. Für die neue Studie wurden 38,4 Milligramm untersucht.

Zwei- bis dreimal so viel Wasser als erwartet

Bisher gingen Forschende davon aus, dass flüssiges Wasser in diesen Objekten nur in den ersten Millionen Jahren vorhanden war. Mithilfe von Isotopenanalysen zeigten die Forscherinnen und Forscher nun: Noch über eine Milliarde Jahre nach der Entstehung des Asteroiden kam es zu Flüssigkeitsbewegungen im Inneren von Ryugu. Die Ergebnisse deuten laut den Forschenden darauf hin, dass solche C-Typ-Asteroiden zwei- bis dreimal mehr Wasser enthalten haben könnten, als bisher angenommen.