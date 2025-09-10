Unerklärliche gigantische Explosion in entfernter Galaxie beobachtet

10.09.2025

Gammastrahlenausbrüche mit dieser Intensität enden normalerweise nach einigen Millisekunden. Dieser dauerte aber fast einen ganzen Tag.

Eine mysteriöse neue Art einer Gammastrahlenexplosion haben Astronomen in den Tiefen des Weltraums beobachtet. Der gigantische Ausbruch habe sich mehrfach wiederholt und dauerte annähernd einen ganzen Tag lang, teilte das Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg am Dienstag mit. Das sei ein Unterschied zu allen anderen Gammastrahlenexplosionen, die in den vergangenen 50 Jahren beobachtet wurden und die normalerweise nur Millisekunden oder maximal Minuten dauerten. Gammastrahlenausbrüche oder kurz GRB (Gamma Ray Burst) gehören den Forschern zufolge zu den energiereichsten Explosionen im Universum. Sie entstehen durch katastrophale kosmische Ereignisse - etwa den Kollaps eines Riesensterns oder die Kollision eines sehr massereichen Sterns mit einem schwarzen Loch. Da es sich dabei aber um schnell ablaufende zerstörerische Ereignisse handelt, sind die dabei entstehenden Gammastrahlenblitze kurz und wiederholen sich nicht.

Ursprungsort außerhalb der eigenen Galaxie Entdeckt wurde der GRB am 2. Juli vom Fermi-Gammastrahlenweltraumteleskop der NASA, daraufhin kooperierten Wissenschafter weltweit für Analysen. Weitere Daten lieferten das chinesisch-europäische Röntgenweltraumteleskop Einstein, die Südsternwarte der europäischen Weltraumorganisation ESA in Chile und das gemeinsam von NASA und ESA betrieben Weltraumteleskop Hubble. Ein derartig langer und sich wiederholender Impuls sei noch nie beobachtet worden, hieß es. ➤ Mehr lesen: Hellster Radioblitz aller Zeiten in naher Galaxie entdeckt Der Ursprungsort der rätselhaften Gammastrahlenexplosion befand sich demnach außerhalb der eigenen Galaxie, wie das Max-Planck-Institut mitteilte. Größe und Helligkeit der Ursprungsgalaxie ließen dabei vermuten, dass diese mehrere Milliarden Lichtjahre entfernt sei. Um die Entfernung genauer zu bestimmen, seien aber weitere Daten nötig. Der Ursprung in einer weit entfernten Galaxie bedeute auch, dass der Blitz noch viel stärker sei als anfänglich angenommen.

Der orangefarbene Punkt in der Mitte dieses Bildes ist eine gewaltige Explosion, die sich im Laufe eines Tages mehrmals wiederholte. Quelle: ESO © ESO