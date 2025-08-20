Mysteriöser Himmelskörper 3I/ATLAS strahlt womöglich Licht aus

Ein bekannter Astronom hält es für möglich, dass das Flugobjekt ein Alien-Raumschiff ist.

Forscher haben im Juli ein interstellares Objekt entdeckt, das in Richtung Zentrum unseres Sonnensystems fliegt. Der 3I/ATLAS getaufte Himmelskörper sorgt seither unter Astronomen für Diskussionen. Nun erregte das seltsame Objekt auch die Aufmerksamkeit des Harvard-Astronomen Avi Loeb, der in der Vergangenheit mit teils kontroversen Aussagen zu ähnlichen Objekten wie 'Oumuamua' auffiel, die er für Relikte außerirdischer Zivilisationen hält.

Während viele seiner Kollegen davon ausgehen, dass 3I/ATLAS ein Komet ist, glaubt Loeb weiterhin an ein Alien-Objekt. Am Wochenende verfasste der Astronom einen Blog-Artikel, in dem er auf eine interessante Beobachtung des Hubble-Teleskops hinweist: Der Harvard-Astronom verweist darin auf ein auffälliges Leuchten das 3I/ATLAS umgibt und das das Hubble Space Telescope aufgenommen hat. Über den Ursprung dieses Schimmers rätseln Experten derzeit noch. Wahrscheinlich stammt es von einer nebeligen Wolke, die üblicherweise Kometen umgibt und die man Koma nennt.

Fehlender Kometenschweif

Loeb zweifelt jedoch weiterhin daran, dass 3I/ATLAS tatsächlich ein Komet ist. Denn bislang fehle ein entscheidendes Merkmal, sagt er: Es gebe nämlich „keinen Hinweis auf einen hellen Kometenschweif in der entgegengesetzten Richtung“. Der Astronom hatte zuvor bereits erklärt, dass die ungewöhnliche Flugbahn – sehr nah an Jupiter und Erde – sowie das Fehlen eines Schweifs es sehr unwahrscheinlich machen, dass es sich um einen Kometen handelt.