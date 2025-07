Radars von Flughäfen sind wie Leuchttürme für Aliens

Die Signale der Flugsicherheitssysteme sind mit entsprechenden Radioteleskopen auch in 200 Lichtjahren Entfernung messbar.

Ein Forschungsteam der University of Manchester hat untersucht, wie Radarsignale von zivilen und militärischen Flughäfen ins All strahlen. Die Astronomen konnten dadurch zeigen, dass die Erde für mögliche außerirdische Intelligenz mit entsprechenden technischen Möglichkeiten sichtbar wäre.

„Unsere Ergebnisse deuten an, dass Radarsignale, die unabsichtlich von jedem Planeten mit fortschrittlicher Technologie und komplexem Luftfahrt-System produziert werden, als universelles Zeichen intelligenten Lebens fungieren könnten“, sagt Ramiro Caisse Saide in einer Aussendung. Der PhD-Student hat das Forschungsprojekt geleitet und erste Ergebnisse Anfang der Woche bei einer Konferenz der Royal Astronomical Society präsentiert.

Aus 200 Lichtjahren Entfernung sichtbar

Radarsysteme an Flughäfen wie London Heathrow oder New York JFK, die den Luftraum nach Flugzeugen absuchen, senden laut den Forschern ein Signal von 2x1015 Watt aus. Die größten Radioteleskope der Welt, z.B. das Green Bank Telescope in West Virginia, könnten dies auch aus einer Entfernung von 200 Lichtjahren aufzeichnen.

