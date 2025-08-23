Hellster Radioblitz aller Zeiten in naher Galaxie entdeckt

23.08.2025

RBFLOAT gibt den Forschern Hoffnung, hinter das Geheimnis der Fast Radio Bursts zu kommen.

Für einen Bruchteil einer Sekunde überstrahlen sie alle anderen Radiowellen ihrer Galaxie: Fast Radio Bursts (FRB). Wie sie entstehen, ist bis heute nicht bekannt. Als wahrscheinlichster Ursprung gelten aktuell Magnetare – Neutronensterne, mit extremen Magnetfeldern. Ein neu entdeckter FRB könnte jetzt dabei helfen, den Geheimnissen dieser „schnellen Radioblitze“ auf die Spur zu kommen. Forscher des MIT haben den bisher hellsten Radioblitz aller Zeiten entdeckt. RBFLOAT Ofiziell heißt er FRB 20250316A. Die Forscher haben ihm den Spitznamen RBFLOAT gegeben - radio brightest flash of all time. Zu Deutsch: Hellster Radioblitz aller Zeiten. Die seltsame Schreibweise mit RBF statt FRB wurde gewählt, weil RBFLOAT auch für Root Beer Float stehen kann - ein in den USA beliebter Shake aus Vanilleeis und Root Beer.

Als der FRB registriert wurde, glaubten die Forscher zuerst, es könnte eine Störung von der Erde sein, weil er so immens stark war. Diese Vermutung zerstreute sich aber, nachdem der Ursprung zu NGC4141 zurückverfolgt konnte. Dabei handelt es sich um eine 130 Millionen Lichtjahre entfernte Spiralgalaxie im Sternenbild Großer Bär. „Kosmisch gesehen ist dieser FRB in unserer Nachbarschaft“, sagt Kiyoshi Masui vom MIT: „Das gibt uns die Chance, einen FRB in all seinen Details zu studieren.“ ➤ Mehr lesen: MIT-Forscher finden Quelle von mysteriösen Fast Radio Bursts CHIME Teleskop Gefunden wurde RBFLOAT mit dem Radioteleskop CHIME und seinen 3 recht Auslegern CHIME Outrigger. Diese sind so in Nordamerika aufgestellt, damit sie wie ein System in der Größe eine Kontinents funktionieren. CHIME registriert den Radioblitz und das Outrigger-System fokussiert darauf, um die Position präzise zu bestimmen.