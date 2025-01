Tote Galaxie sendet mysteriöse Radioblitze aus

Galaxie ist eigentlich ausgebrannt

Die Sternenüberreste, die Radiowellenausbrüche erzeugen können, sollten in der 11,3 Milliarden alten Galaxie allerdings längst verschwunden sein. Die Galaxie gilt als ausgebrannt, faktisch tot.

"Das ist nicht nur der erste FRB, der außerhalb einer toten Galaxie lokalisiert wurde, sondern auch der am weitesten von seiner Ursprungs-Galaxie entfernte FRB. Der Ort wirft Fragen darüber auf, wie solche Ereignisse in Regionen auftreten können, in denen sich keine neuen Sterne bilden", sagt Vishwangi Shah, Doktorand an der McGill University in Montreal.