NASA entdeckt den Ursprung von mysteriösen Fast Radio Bursts

Fast Radio Bursts gehören zu den großen Geheimnissen der Weltraumforschung. Ein Fast Radio Burst (FRB) generiert so viel Energie in einem Tausendstel einer Sekunde wie unsere Sonne in einem ganzen Jahr.

FRBs zu 5 Spiralgalaxien zurückverfolgt

Jetzt konnten mit dem Hubble-Weltraumteleskop erstmals hochauflösende Ansichten von den Ursprungsorten von 5 FRBs gemacht werden. Diese sind in oder in der Nähe von Armen von 5 Spiralgalaxien. Die meisten der Galaxien sind in etwa so groß wie unsere Milchstraße, relativ jung und formen noch neue Sterne.

Die Galaxien, die mit Hubble als Ursprung der FRBs gefunden wurden, sind sehr weit von der Erde entfernt. Deshalb braucht das Licht sehr lange, bis es bei unserer Galaxie ankommt. Forscher*innen sehen sie deshalb in dem Zustand, in dem sie vor Milliarden Jahren waren. Die Galaxien sahen so aus, als unser Universum nur halb so alt war, wie es heute ist.

Um den Ursprung der FRBs zu finden, hat Hubble mit seiner Wide Field Camera 3 das ultraviolette Licht und das Licht im nahen Infrarotbereich aufgezeichnet. Ultraviolettes Licht folgt dem Glühen junger Sterne in den Spiralarmen einer Spiralgalaxie. Mit dem Licht im nahen Infrarotbereich wurde die Masse der Galaxien bestimmt und wo sich in ihr die älteren Sterne befinden.