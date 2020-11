Mysteriöses Signal stammt aus unserer Galaxie

Gleich 3 Studien wurden dazu nun im Fachmagazin Nature veröffentlicht, die den Magnetar als mögliche Quelle des FRB analysieren. „Wir haben berechnet, dass ein derart intensiver Ausbruch aus einer anderen Galaxie nicht von anderen Fast Radio Bursts unterscheidbar ist. Das bestärkt die Theorie, dass Magnetare zumindest für einige FRBs verantwortlich sind“, erklärt Pragya Chawla von der McGill Universität in einem Statement.

Radiowellen und Röntgenstrahlen

Um sicher nachweisen zu können, dass FRBs von Magnetaren ausgehen, müssten gleichzeitig Radiowellen und Röntgenstrahlen gemessen werden. Denn beim Zusammenprall zwischen Energiewelle und Trümmerfeld müsste beides entstehen und auf der Erde messbar sein, wenn der Ursprung nah genug liegt. Das konnten die Wissenschaftler bei SGR 1935+2154 nachweisen.

Diese Erkenntnis erkläre allerdings nicht alle Signale, merkt Paul Scholz von der Universität Toronto an: „Angesichts der großen Lücken bei der Energie und Aktivität zwischen den hellsten und aktivsten FRB-Quellen und dem, was wir bei Magnetare beobachten, sind vermutlich Messungen von jüngeren, energiereicheren und aktiveren Magnetare erforderlich, um alle FRB-Beobachtungen zu erklären.“

Weitere Messungen sollen zukünftig weitere Hinweise darauf suchen, dass FRBs aus Magnetaren entstehen. Eingesetzt werden dafür neben CHIME in Kanada auch das Radioteleskop FAST in China und STARE2 in den USA.