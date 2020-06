Was steckt hinter den Fast Radio Bursts aus dem All?

Erklärungsmodelle

Wodurch ein FRB entstehen kann, wurde u.a. mit der Verschmelzung zweier Neutronensterne erklärt, mit der Verdampfung von Schwarzen Löchern oder gar mit außerirdischer Technologie. Aliens könnten FRBs etwa als eine Art Antrieb für riesige Raumschiffe mit Sonnensegeln benutzen, heißt es etwa in einem der zahlreichen wissenschaftlichen Artikel, die zu dem Thema seit 2007 verfasst worden sind. Diese Hypothese gilt allerdings als sehr unwahrscheinlich. Viele der Hypothesen bringen jedenfalls Neutronensterne ins Spiel, so auch eine, die nun als besonders plausibel angesehen wird.

Laut der Hypothese stößt ein Magnetar - also ein Neutronenstern mit extrem starkem Magnetfeld - eine Energiewelle aus Elektronen und Positronen aus. Diese Welle entflieht der Oberfläche des Magnetars und trifft nach einer Weile (in einer Distanz von rund einer Million Radien des Magnetars) auf die Überreste der Supernova, aus welcher der Magnetar überhaupt entstanden ist (Neutronensterne sind die Überreste ehemals großer Sterne). Der Zusammenprall der Energiewelle mit dem Trümmerfeld lässt die Elektronen tanzen, wodurch ein kurzer, intensiver Radiostrahlenausbruch erzeugt wird - also ein FRB.

"Riesiger Fortschritt"

Laut dieser Hypothese müsste allerdings auch eine gewaltige Menge an Röntgenstrahlung freigesetzt werden, und zwar im Ausmaß des 100.000-fachen der Radiostrahlung. Bisher konnte die Hypothese nicht überprüft werden, weil Röntgenstrahlung in jenen Distanzen, in denen FRBs entdeckt wurden, nicht feststellbar ist. Durch den FRB aus der Milchstraße ergab sich nun aber die Chance, die Hypothese zu überprüfen - und siehe da, tatsächlich wurde nun eine riesige Menge an Röntgenstrahlung gemessen.

Brian Metzger von der Columbia University in New York hat jahrelang an der Hypothese gearbeitet. Die Bestätigung seines Gedankenspiels kommt für ihn überraschend. "Das ist eine große Erleichterung, weil es bedeutet, dass ich nicht jahrelang umsonst gearbeitet habe", zitiert das Quanta Magazine den Forscher. Jason Hessels von der Universität von Amsterdam ergänzt: "Normalerweise hackt man lange Zeit auf einem Problem herum und macht nicht plötzlich riesige Fortschritte." In dem Fall des Magnetars SGR 1935+2154 in 32.616 Lichtjahren Entfernung von der Erde sei es anders gewesen. "Das ist immer noch ein Schock. Es gibt einen Riesenunterschied zwischen Berechnungen am Papier und damit konfrontiert zu werden, dass das tatsächlich passiert."