Asteroid könnte 2032 zum Problem für Satelliten werden

Aktuelle Berechnungen gehen davon aus, dass der Asteroid im Dezember 2032 der Erde am nächsten kommen wird. Der Abstand zu unserem Planeten wird dann lediglich 266.860 Kilometer betragen. Somit wird er zwischen Erde und Mond durchfliegen.

Riesige Mengen Mondgestein

Auch wenn eine Kollision mit der Erde mittlerweile sehr unwahrscheinlich ist, könnte ein Einschlag auf dem Mond katastrophale Auswirkungen auf das Leben auf der Erde haben. Der Aufprall des zwischen 53 und 67 Meter großen Objekts käme in Sachen Energiefreisetzung einer größeren Atombombe gleich.

Dadurch würden ungefähr 100 Millionen Kilogramm an Mondgestein freigesetzt werden. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie der University of Western Ontario in Kanada, die einen solchen Einschlag simuliert hat.

Entscheidend sei, mit welchem Winkel und auf welcher Seite der Asteroid mit dem Mond zusammenstößt. Sollte eine solche Kollision auf der zur Erde gewandten Seite stattfinden, könnten das aufgewirbelte Mondgestein von der Gravitation der Erde angezogen werden.

