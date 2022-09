DART-Mission: Erste Bilder zeigen Einschlagstelle

In der Nacht auf Dienstag crashte die DART-Sonde der NASA mit 22.000 km/h in den Asteroiden Dimorphos. Nun wurden erste Bilder der Einschlagstelle veröffentlicht. Aufgenommen wurden sie von dem kleinen Satelliten LICIACube der italienischen Raumfahrtbehörde ASI.

Der Mikrosatellit wurde am 11. September von der DART-Sonde im All ausgesetzt und verfolgte den Aufprall aus sicherer Entfernung. Kurz nach dem Einschlag, mit dem die NASA testen will, ob und wie die Flugbahnen von Asteroiden abgeändert werden können, machten die beiden Kameras des Satelliten die ersten Bilder. Sie zeigen den Trümmerregen nach dem Aufprall, der Mikrosatellit machte aber auch Aufnahmen der anderen Seite des Asteroiden.