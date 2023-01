Asteroid flitzte durch Hubble-Bild von Zwerggalaxie

Plötzlich tauchte ein kleiner Asteroid aus dem Nichts im Bild auf: So oder so ähnlich könnte man beschreiben, was den Forscher*innen passiert ist, die mit dem Hubble-Weltraumteleskop arbeiteten. Sie beobachteten die Galaxie UGC 7983 und nahmen mit Hubble Bilder davon auf. Die Forscher*innen waren gerade dabei, jede Galaxie in der Nähe der Milchstraße zu untersuchen, als ganz plötzlich ein unerwarteter Gast im Bild sichtbar wurde.

Ein Asteroiden-Flitzer

Man darf sich das Auftauchen des Asteroids etwa so vorstellen, wie wenn plötzlich ein Flitzer am Fußballfeld durch das TV-Bild huscht, berichtet Mashable. Am Bild zu sehen ist der „astronomische Eindringling“, wie die ESA ihn selbst beschreibt, auf der oberen, linken Seite des Bildes.