Hubble fotografiert einen “kosmischen Sonderling”

Das Hubble-Teleskop hat wieder ein spektakuläres Foto geschossen. Diesmal von der Zwerggalaxie NGC 1705. Die European Space Agency (ESA) bezeichnet den winzigen Sternenhaufen, der im Sternbild "Maler" etwa 17 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt liegt, als „cosmic oddball“ – zu Deutsch etwa „kosmischer Sonderling“.

Aufschlüsse über Anfänge des Universums

Was die Zwerggalaxie so sonderbar macht? Sie ist nicht nur ungewöhnlich klein, sondern hat zudem eine seltsame unregelmäßige Form. Hierfür könnten die vielen Sternenexplosionen beigetragen haben, die sich vor kurzem in der NGC 1705 ereigneten.

Hubble hat Sternenhaufen wie NGC 1705 zu Forschungszwecken im Blick: Irreguläre Zwerggalaxien können, so die ESA, wertvolle Einblicke in frühe Entwicklungsstadien von Galaxien und unseres Universums ermöglichen. Sie enthalten in der Regel außer Helium und Wasserstoff nur eine Hand voll anderer Elemente. Daher gehen Forscher*innen davon aus, dass sie jenen Galaxien ähneln, die unser Universum während seiner Anfänge vor Milliarden von Jahren bevölkerten.