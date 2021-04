Astronomen veröffentlichen neue Karte der äußeren Milchstraße

Mithilfe von Teleskopdaten der NASA und ESA haben Astronomen vom Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics eine neue Karte der äußeren Milchstraße veröffentlicht. Diese Region ist als „galaktischer Halo" bekannt und scheint überwiegend leer zu sein, doch in diesem Areal vermuten Forscher einen massiven Speicher an Dunkler Materie.

Die Karte zeigt, wie die Galaxie namens „Große Magellansche Wolke“ (LMC) – die größte der beiden Zwerggalaxien, die die Milchstraße umkreisen – durch den galaktischen Halo wandert. LMC befindet sich 160.000 Lichtjahre von der Erde, ihre Masse beträgt weniger als ein Viertel von jener der Milchstraße. Ihre Gravitation erzeugt einen Sog und zieht "wie ein Schiff im Wasser" eine Spur von Riesensternen hinter sich her.

Auf der Karte ist auch die äußere Region des Halos markiert. Die Daten für die neue Karte stammen vom Gaia-Weltraumteleskop der ESA und vom Near Earth Object Wide Field Infrared Survey Explorer (NEOWISE) der NASA.

1.300 Riesensterne

Studienleiter Charlie Controy und sein Team konnten mithilfe der Daten 1.300 Riesensterne im galaktischen Halo identifizieren. Sie befinden sich weit außerhalb der Milchstraße, dennoch innerhalb des Halos. Sie konnten den Forschern dabei helfen, den Einfluss der Großen Magellanschen Wolke auf die Sterne zu analysieren.

Der Einfluss auf deren Verteilung fiel stärker aus als erst angenommen. Den Wissenschaftlern zufolge könnte das bedeuten, dass die Zwerggalaxie erst vor wenigen hundert Millionen Jahren zum Begleiter der Milchstraße wurde und zum ersten Mal unsere Galaxie umkreist.

Einfluss auf Geschwindigkeit

Auch dürfte die Große Magellansche Wolke den Computersimulationen zufolge die Geschwindigkeit der Riesensterne beeinflussen. Nun soll noch die Form und Stärke der Spur hinter der Wolke untersucht werden, um eventuell mehr über die Dunkle Materie im galaktischen Halo zu erfahren. Die Studie wurde in der Fachzeitschrift Nature publiziert.