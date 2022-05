Astronauten-Challenge: Findet ihr auf diesem Foto Crew Dragon?

Der deutsche ESA-Astronaut Matthias Maurer hat seine Twitter-Follower vor eine gar nicht so einfache Herausforderung gestellt. "Könnt ihr die Crew-Dragon-Raumkapsel auf der Startrampe ausfindig machen?", schrieb der Raumfahrer auf Twitter und hängte ein Foto an. Darauf ist das Kennedy Space Center in Florida aus der Perspektive der Internationalen Raumstation ISS zu sehen.

Was nach einer relativ leichten Aufgabe klingt, entpuppt sich dann doch als eine recht schwierige Challenge, weil auf dem Foto mehrere Startrampen zu sehen sind. Gleichzeitig sind die 2 größeren Launch-Pads direkt nebeneinander und sehen auf den ersten Blick ziemlich ähnlich aus.