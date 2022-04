So freuen sich die neuen Astronauten, die auf der ISS angekommen sind

Drei US-Amerikaner*innen und eine Italienerin sind an der Internationalen Raumstation ISS angekommen. Die Freude war groß.

Die NASA-Astronauten Kjell Lindgren, Bob Hines und Jessica Watkins sowie Samantha Cristoforetti, Astronautin der Europäischen Raumfahrtagentur ESA, dockten mit einer „Crew Dragon“-Kapsel an der ISS an, wie die US-Raumfahrtbehörde NASA am Mittwoch (Ortszeit) mitteilte. Rund 20 Stunden zuvor waren die Astronaut*innen vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Staat Florida aus gestartet, wie die NASA berichtet.

Die Freude über ihre Ankunft war groß, denn sie wurden von der alten Crew begrüßt. Außerdem sind noch jede Menge weiterer Astronaut*innen derzeit auf der ISS zwischenstationiert.