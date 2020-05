Astronauten für Mars-Simulation am Gletscher gesucht

Das Österreichische Weltraumforum (ÖWF) präsentierte am Freitag ein neues, mehrtägiges Projekt, das im August 2015 am Kaunertaler Gletscher in Tirol stattfinden soll. Bei AMADEE-15 werden Experimente auf einem Testgelände in 3.000 Meter Höhe stattfinden. Dabei werden so genannte Analog-Astronauten im 45 Kilogramm schweren Aouda.X-Raumanzugsimulator Experimente durchführen. Parallel werden Simulationen mit Virtual-Reality-Brille durchgeführt.

Für das ÖWF ist AMADEE-15 nach dem in der marokkanischen Wüste durchgeführten Projekt Mars 2013 die nächste große Simulation, bei der Aspekte behandelt werden, die Raumfahrern auch am Mars begegnen können. Im aktuellen Fall geht es um die Erkundung von Blockgletschern, wie sie auch am Mars vermutet werden. AMADEE-15 ist dazu die höchstgelegene Marssimulation aller Zeiten.