Astronauten installieren Sonnensegel auf Raumstation ISS

Astronauten der ESA und der NASA haben den ersten von sechs neuen Sonnenkollektoren an der Internationalen Raumstation ISS installiert. Der Außeneinsatz des Franzosen Thomas Pesquet (ESA) und des Amerikaners Shane Kimbrough am Sonntag verlief erfolgreich, wie die NASA am Sonntag mitteilte.

Der Weltraumspaziergang, der live im Internet übertragen wurde, dauerte exakt 6 Stunden und 28 Minuten. Während des Einsatzes mussten die Astronauten das Segel ausklappen, anbringen und die Verkabelung bewerkstelligen. Der nächste Außentermin ist für 25. Juni geplant.