Astronomen beobachten Meteoriteneinschlag während Blutmond

Die besten Chancen, einen Einschlag zu beobachten, gibt es bei Neumond, da die Lichtblitze dann besser sichtbar sind. Umso bemerkenswerter ist die Beobachtung des Meteoriteneinschlags während des rötlich gefärbten Vollmondes am Montag. Die totale Mondfinsternis wird oftmals auch als Blutmond bezeichnet, da rotes Licht in den Erdschatten gestreut wird und der Mond so rötlich erscheint. In Mitteleuropa wird es eine vergleichbare totale Mondfinsternis erst wieder zu Silvester 2028 geben.

Hobby-Astronomen sind wichtig

Weltweit haben sich zahlreiche Forscher und Hobby-Astronomen auf die Beobachtung der Mondoberfläche spezialisiert. Das spanische Projekt MIDAS (Moon Impacts Detection and Analysis System) beobachtet bereits seit 2009 die Mondoberfläche auf Einschläge mit mehreren Teleskopen. Diese können auch Objekte erkennen, die nur wenige Gramm schwer sind.