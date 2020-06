Auf neuer Online-Plattform können Klima-Szenarien ausprobiert werden

Einen leicht verständlichen Einblick in komplexe Szenarien und Modelle im Zusammenhang mit der Klimaerwärmung will eine neue interaktive Online-Plattform bieten. Im Rahmen des "SENSES"-Konsortium wurde die gleichnamige Plattform nun lanciert.

"Die Wissenschaft verwendet seit vielen Jahren Klimaszenarien auf der Grundlage von Computersimulationen, doch die sind zugegebenermaßen eine etwas komplizierte Sache, und die Ergebnisse der Analysen sind in allzu vielen wissenschaftlichen Publikationen verstreut", so der Projektleiter Elmar Kriegler vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) in einer Aussendung.

Klimaszenarien ausprobieren

Auf der neuen Website soll eine breiten Palette an Akteuren "in die Lage versetzt werden, Klimaszenarien aus der Wissenschaft zu nutzen". Das soll Menschen auch vergegenwärtigen, "was bei der Klimastabilisierung auf dem Spiel steht", so Kriegler.