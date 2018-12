Auf zum Licht: Robotiker machen Pflanzen mobil

Mit ihrem Projekt wollen die Forscher die Integration von Technologie in die Natur untersuchen. In einem nächsten Schritt wollen die Wissenschaftler den Robotopf als Bausatz anbieten, damit Interessierte ihre eigenen Versionen zuhause zusammensetzen können. Die Wissenschaftler sagen, dass ihr Prototyp auch ein Vorbild für andere elektronische Systeme sein könnte. "Pflanzen kann man als die beste Elektronik sehen, die es gibt, etwas, was uns als Vorbild dienen kann. Wir denken oft, dass wir unsere Schnittstellen und interaktiven Geräte von Grund auf neu entwickeln müssen. Aber die Natur hat Fähigkeiten wie Reizerkennung und die Reaktionen darauf bereits entwickelt. Warum sollen wir nicht kopieren, was die Natur am besten kann?", sagt Harpeet Sareen vom MIT.