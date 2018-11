Balkon-Windkraftanlage und Sprachassistent aus Graz gewinnen Dyson Award​​​​​​​

Nachhaltige Energieerzeugung am Balkon

Wenn die Windenergie die Turbine dreht, treiben Getriebe einen Generator an, der die Kraft des Windes in Elektrizität umwandelt. Diese kann entweder direkt als Stromquelle genutzt oder in das Stromnetz eingespeist werden. Laut den beiden Erfindern kann die O-Wind-Turbine an großen Bauwerken, beispielsweise auf der Seite eines Gebäudes oder an einem Balkon installiert werden.

"Die O-Wind Turbine rückt die enorme Herausforderung, erneuerbare Energien zu erzeugen, in greifbare Nähe, denn durch ihre Geometrie können wir die Energie, die bereits an Orten vorhanden ist, an denen wir bisher kaum gesucht haben, nutzen – und zwar in Städten. Es ist ein geniales Konzept", so Firmengründer Sir James Dyson.