Ballonfahrten in die Stratosphäre können reserviert werden

Das US-Unternehmen Space Perspective will 2024 die erste Touristen mit einem Ballon an den Rand des Weltraums bringen.

Reservierungen für Plätze in der "Spaceship Neptune" genannten Kapsel, die an einem 200 Meter großen Ballon hängend in 30 Kilometer Höhe gebracht werden soll, werden von dem Start-up seit kurzem entgegengenommen .

Die Flüge, die vom Kennedy Space Center in Florida abheben sollen, dauern insgesamt 6 Stunden . 2 Stunden davon soll sich die Kapsel in der Stratosphäre befinden, Auf- und Abstieg dauern jeweils ebenfalls 2 Stunden. Landen soll die Kapsel im Atlantischen Ozean, wo ein Schiff die Fluggäste abholen wird.

Einen ersten Testflug hat der Ballon, bei dem als Traggas Wasserstoff zum Einsatz kommt, bereits absolviert. Bis zum ersten kommerziellen Start in 3 Jahren sollen noch weitere folgen.

Das US-Unternehmen setzt ebenso wie Blue Origin des Amazon-Gründers Jeff Bezos und Virgin Galactic auf das steigende Interesse am Weltraumtourismus. Die beiden Konkurrenten woll aber Höhen von mehr als 100 Kilometern erreichen und bringen dafür Raketen bzw. Raketengleiter zum Einsatz. Bezos will bereits am 20. Juli mit einer Blue-Origin-Rakete einen zehnminütigen Flug ins All unternehmen.