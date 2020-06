Touristen sollen mit Ballon in Stratosphäre fliegen

Ein neues Weltraum-Start-up hat Pläne vorgestellt, mit denen zahlende Gäste mit einem Ballon an den Rand des Weltraums gebracht werden sollen. In einer Kapsel, die am Ballon hängt, sollen die "Weltraum-Touristen" den Ausblick über den Planeten Erde genießen können, heißt es von Space Perspective.