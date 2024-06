Bausteine im Lego-Stil sollen Hausbau kinderleicht machen

Wer schon einmal mit Lego gebaut hat, wird beim Hausbau mit Plaex Bricks keine Probleme haben. Die kanadische Baufirma Plaex Building Systems hat ein innovatives und nachhaltiges Konzept entwickelt, das sich zudem einfach und flexibel zusammenbauen lässt. Ihre Betonklötze ähneln in funktionsweise und Optik den beliebten Klemmbausteinen.

Roboter für den Hausbau

Dafür sind keine besonderen Kenntnisse nötig, weshalb man sein Haus damit auch selbst bauen könnte. So will die Firma auf Arbeiter*innen-Knappheit im Bauwesen eingehen. Da das Zusammenstecken der Bauklötze eine immer gleiche Bewegung erfordert, sieht die Firma auch Potenzial beim zukünftigen Einsatz von Robotern, die den Bau übernehmen.

Auch beim Preis will die Firma attraktiv sein. Mit 32 bis 56 Dollar pro Quadratfuß (ca. 320 bis 560 Euro pro Quadratmeter) ist dieser gleichwertig oder sogar günstiger als vergleichbare Baumaterialien in Kanada und den USA. Dort wird zudem häufig noch mit Holz gebaut, was zwar billiger, aber weniger stabil bzw. haltbar ist.