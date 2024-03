So soll die Zementproduktion CO2-neutral werden

Der Baustoff produziert enorme Mengen an Treibhausgasemissionen. Eine neue Anlage in Oberösterreich soll das CO2 einfangen.

Zement ist einer der wichtigsten Baustoffe der Welt. Jedes Jahr werden über 4 Milliarden Tonnen des Stoffs hergestellt, aus dem Mörtel und Beton werden. Dabei werden über 2 Milliarden Tonnen CO2 freigesetzt. Für jede Tonne Zement muss man mit 580 kg CO2 rechnen. Deshalb errichtet die Firma Rohrdorfer jetzt im oberösterreichischen Gmunden Österreichs erste CO2-Rückgewinnungsanlage in der Zementindustrie. Der Übeltäter im Herstellungsprozess ist einfach ermittelt: „Über ein Drittel der Emissionen in einem Zementwerk entstehen durch Kalkstein“, erklärt Philipp Stadler, Projektleiter der „CryoCEM“-Anlage von Rohrdorfer der futurezone. Das ist im Calciumcarbonat, also Kalkstein, eingeschlossen. Bei der Zementherstellung wird der Kalkstein wiederholt gemahlen und erhitzt. Dabei wird das Kohlenstoffdioxid in sogenannten Rauchgasen frei. ➤ Mehr lesen: Klimasünder Zement trennt sich von CO2

Zement ist ein nicht zu unterschätzender Teil der weltweiten Treibhausgasemissionen © Global Carbon Atlas

Rückgewinnung und Wiederverwertung Bei der neuen Anlage nutzt man „kryogene“ Rückgewinnung. Dabei werden die einzelnen Bestandteile des Rauchgases getrennt. Man macht sich den Umstand zunutze, dass die Gase bei unterschiedlichen Temperaturen kondensieren. So wird das CO2 durch Abkühlen auf ungefähr -80 Grad verflüssigt und kann gespeichert werden. ➤ Mehr lesen: Wie man durch Beton-Recycling Kohlendioxid speichern kann Anschließend gibt es 2 Optionen, was mit dem CO2 geschieht. Eine Möglichkeit ist laut Stadler die geologische Speicherung. Dabei wird das Kohlenstoffdioxid tief in die Erde unter abdichtende Gesteinsschichten geleitet. Dort kann es nicht in die Atmosphäre entweichen und dauerhaft eingelagert werden. In Österreich ist das aber verboten. Die Alternative ist die Weiterverwertung. Laut Stadler könnte man daraus theoretisch Treibstoff herstellen, die Option sei aber weniger nachhaltig, weil das CO2 so trotzdem wieder in die Atmosphäre gelangt. Stattdessen können daraus auch neue Baustoffe entstehen, die es dauerhaft binden. ➤ Mehr lesen: Wie Asche aus der Müllverbrennung zu klimaschonendem Beton wird Energieaufwändiger Prozess Mit der Anlage sollen in Gmunden 30.000 Tonnen CO2 im Jahr aufgefangen werden, die bei der Produktion von 50.000 Tonnen Zement entstehen. Laut Stadler sind das bis zu 12 Prozent des Gesamtumsatzes der Anlage. Ein Hindernis für den Ausbau im großen Stil ist aktuell noch die Menge an Energie, die für die Rückgewinnung aufgebracht werden muss. Die Anlage benötigt eine Leistung von 2,5 Megawatt – etwa so viel wie ein kleineres Windrad liefern kann. Rohrdorfer will hier auf erneuerbare Energien setzen. Um langfristig CO2-neutral zu arbeiten, müsste die Testanlage um den Faktor 10 erweitert werden. Das ist aktuell aus logistischen Gründen noch nicht möglich. Denn die riesigen Mengen an CO2, die man speichert, müssen auch irgendwo hin. „Wir können das noch gar nicht wegbringen. Dafür wären Pipelines oder Kesselwagen nötig und man braucht ein eigenes Vertriebssystem. Das gibt es aber noch nicht“, erklärt Stadler. Deshalb sei es so wichtig, mit solchen Anlagen die Entwicklung der Infrastruktur anzukurbeln. ➤ Mehr lesen: “Gamechanger”: MIT schafft energieeffizientes CO2-Capturing