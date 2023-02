Wie Asche aus der Müllverbrennung zu klimaschonendem Beton wird

Um den CO2-Fußabdruck in der Baubranche zu senken, sollen Rückstände aus der Müllverbrennung für die Herstellung von Beton zum Einsatz kommen.

Die Herstellung von Zement – ein Bestandteil des Baustoffs Beton – gilt als einer der emissionsintensivsten Industrieprozesse. Laut dem WWF werden rund 8 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen von der Zementproduktion verursacht. Für klimaschonenderen, zementfreien Beton könnten künftig aber auch Asche und Schlacke aus der Müllverbrennung zum Einsatz kommen.

Laut der Stadt Wien entstehen pro 1.000 Kilogramm verbranntem Müll rund 270 Kilogramm Schlacke – die zähflüssige Form von Asche. Bisher wurde daraus in Österreich mit einfachen Trockenaufbereitungsmethoden ein Teil der Metalle herausgefiltert. „Der Rest wurde deponiert“, erklärt Josef Scheidl, Geschäftsführer des niederösterreichischen Entsorgungs- und Verwertungsunternehmen Brantner. Mit dem speziellen Verfahren namens „Brantner Slagtory“ könnten in Zukunft 80 Prozent der Schlacke wieder in den Stoffkreislauf zurückgeführt werden.

Auch Glas herausgeholt

„Was nach der Aufbereitung übrig bleibt, verwenden wir etwa als Granulat für die Betonherstellung“, sagt Scheidl der futurezone. Das Verfahren besteht aus einer Kombination aus Nass- und Trockenaufbereitung. Dabei werden erst die groben Teile der Verbrennungsrückstände abgesiebt und zerkleinert und danach diverse Mineralien und Metalle aussortiert. „Es funktioniert auf ähnliche Weise, wie Kinder im Sandkasten Sandbrocken voneinander trennen und sieben, nur mit mehreren unterschiedlichen Kombinationsschritten“, sagt Scheidl.