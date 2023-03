Impfung soll Beton selbstheilende Kräfte verleihen

Das US-Militär forscht an einer Möglichkeit, alten Gebäuden selbstreparierende Fähigkeiten zu verleihen.

Was wäre, wenn sich Beton selbst reparieren könnte? Das wäre ziemlich nützlich – allerdings nur für neu errichtete Gebäude, die diesen Wunder-Beton nutzen. Die DARPA, der Forschungsarm des US-Militärs, will einen Schritt weitergehen. Mit dem Projekt BRACE (Bio-inspired Restoration of Aged Concrete Edifices) sollen bereits bestehende Brücken, Landebahnen und Raketensilos selbstheilende Fähigkeiten bekommen.

Laut der DARPA ist die Grundidee, dass Beton mit den selbstheilenden Eigenschaften geimpft wird. Inspiration dazu sind der Blutkreislauf des Menschen und die Netzwerke von Fadenpilzen, die sich über mehrere Hektar Land erstrecken können. Solche Systeme könnten ein Netzwerk in den Tiefen des Materials bilden, um die Heileigenschaften zu Rissen im Beton zu transportieren, noch bevor diese die Oberfläche erreichen.