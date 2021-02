Beweise für Dinosaurier-Sterben: Asteroiden-Staub entdeckt

Letztes Beweisstück

Vor 40 Jahren fand man in den Gesteinen der Kreide-Paläogen-Grenze bereits meteoritische Spuren, doch nun dürfte das Puzzlebild endlich perfekt sein: Das internationale Forscherteam fand jetzt Meteoriten-Staub in den Bohrproben des Chicxulub-Impaktkraters in Mexiko. Dies gilt als das letzte Beweisstück, welches das globale Massenaussterben mit einem Asteroideneinschlag in Verbindung bringt. Die Forschungsarbeit fand gemeinsam mit der Vrije Universiteit Brussel aus Belgien statt.

Das Team bohrte im Zentrum des Kraters in Mexiko und untersuchte die Bohrproben auf Asteroidenstaub. Dabei wurden zirka 835 Meter Gestein an die Oberfläche gebracht. Führend dabei war Ludovic Ferriere, Kurator der Meteoriten- und Impaktitsammlung am Wiener Naturhistorischen Museum. Christian Köberl, Professor für Impaktforschung und Planetare Geologie an der Universität Wien, hat als „Principal Investigator“ mitgewirkt.