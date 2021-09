Biontech: Impfung wirksam und sicher bei Kindern von 5 bis 11

Die Impfung ruft außerdem eine stabile Immunantwort bei den Kids hervor. Die Daten der klinischen Studie sollen so bald wie möglich der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA und der US-Zulassungsbehörde FDA vorgelegt werden, wie die beiden Impfstoffhersteller am Montag mitteilten. „Wir sind froh, dass wir vor dem Beginn der Wintersaison den Zulassungsbehörden die Daten für die Gruppe von Kindern im Schulalter vorlegen können“, sagte Biontech-Chef Ugur Sahin laut Mitteilung.



Anders als in der Altersgruppe über 12 wurde den Kindern von 5 bis 11 Jahren für die klinische Studie der Phase 2/3 nur ein Drittel der Dosis verabreicht. Die beiden Impfungen lagen drei Wochen auseinander.

Niedrigere Dosis eingesetzt

„Die Antikörper-Reaktionen bei den Teilnehmer*innen, denen eine Dosis von 10 Mikrogramm verabreicht wurde, war vergleichbar mit denjenigen aus einer früheren Studie von Pfizer/Biontech-Studie bei Menschen im Alter von 16 bis 25 Jahren, die eine 30 Mikrogramm-Dosis erhalten hatten“, teilten die Unternehmen mit. Auch die Nebenwirkungen seien vergleichbar mit denen der älteren Gruppe gewesen.

Ergebnisse von zwei weiteren Teilnehmergruppen im Alter von 2 bis 5 Jahren sowie von 6 Monaten bis 2 Jahren würden für das vierte Quartel erwartet.



An der Studie nehmen den Angaben zufolge insgesamt 4500 Kinder im Alter von einem halben Jahr bis 11Jahren teil, die vorgestellten Daten zu den 5- bis 11-Jährigen gehen auf 2268 Teilnehmer*innen zurück. Beteiligt sind über 90 Kliniken in den USA, Finnland, Polen und Spanien.