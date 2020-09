Bluetooth-Tastatur aus Papier funktioniert ohne Akku

Lebensmittel und Pakete

Statt des Nummernblocks sind auch andere Anwendungen möglich. So funktioniert die Technologie auch, um Musik zu steuern. So kann man sie etwa über gedruckte „Schieberegler“ lauter und leiser machen. Andere Anwendungsbereiche könnten Lebensmittelverpackungen sein. So könnte man per Touch erfahren, ob ein Lebensmittel noch genießbar ist. Auf Paketen könnte der Empfang bestätigt und digital erfasst werden.