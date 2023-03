Erster bemannter Flug des Boeing-Starliner verzögert sich erneut

In eine Pressekonferenz von NASA und Boeing wurden die Gründe genannt, warum sich die Premiere des ersten bemannten ISS-Flugs erneut verzögert. Demnach soll es aber keine neuen Pannen gegeben haben.

Der erste bemannte Testflug des krisengeplagten Starliner-Raumschiffs zur Internationalen Raumstation muss abermals verschoben werden. Die von Boeing entwickelte Kapsel soll nun frühestens am 21. Juli erstmals mit Personen an Bord zur ISS starten.

Erste Mission für eine Woche angesetzt

Probleme mit dem Fallschirmsystem gebe es keine, so die NASA. Man benötige einfach mehr Zeit, um all die Testergebnisse auswerten zu können. Da für Mai beziehungsweise Juni bereits wichtige Versorgungsmissionen zur ISS geplant sind, habe man sich für eine Verschiebung in den Juli entschieden.

Die erste bemannte Starliner-Mission zur ISS ist für die Dauer von rund einer Woche angesetzt. Geplant ist, dass Barry Wilmore und Suni Williams die ersten NASA-Astronaut*innen sind, die mit dem Boeing-Vehikel zur Raumstation fliegen.