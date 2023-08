Die Charlotte Fresenius Privatuniversität gestaltet die Zukunft

In einer sich schnell wandelnden Welt spielen junge Menschen, speziell Studierende, eine entscheidende Rolle für eine ressourcenschonende und klimafreundliche Zukunft. An der Charlotte Fresenius Privatuniversität in Wien werden sie zu Pionieren ausgebildet, die den Wandel gestalten und als Vorbilder vorangehen.

Bildungsrevolution für eine bessere Welt

Die Charlotte Fresenius Privatuniversität vereint das Wissen österreichischer sowie internationaler Experten mit innovativen Lernmethoden und schafft zukunftsweisende Bildungsangebote. Alle basierend auf der akademischen 175 Jahre Tradition der Fresenius Education Group. In Wien werden Studierende derzeit in zwei beispielgebenden Studiengängen ausgebildet: Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftspsychologie, beide mit Nachhaltigkeits-Schwerpunkt im Lehrplan. Nachhaltige Immobilienwirtschaft, Sustainability Marketing and Leadership und Psychologie befinden sich derzeit in Akkreditierung und sollen zum Wintersemester folgen.

Alle Programme bieten den Studierenden die notwendigen Werkzeuge und Erkenntnisse, um Nachhaltigkeit als Schlüssel zum Erfolg in ihrem zukünftigen Berufsleben zu etablieren. Die jungen Menschen werden hierbei ganz gezielt auf die Herausforderungen der Klimakrise und den Ressourcenmangel vorbereitet. Ihnen wird das notwendige Wissen vermittelt, um die ökonomische Neuordnung aktiv mitzugestalten.

Das ist essenziell, denn als zukünftige Führungskräfte sollen sie Unternehmen durch Nachhaltigkeit zum Erfolg führen. Die erste University of Sustainability Europas besticht aber nicht nur durch ihre zukunftsweisende Ausbildung, sondern hat auch ein großes Ziel: österreichische Unternehmen zu befähigen, ihre Innovationskraft im Bereich Nachhaltigkeit vollständig zu entfalten. Durch enge Kooperationen mit zahlreichen Firmen, etwa aus dem respACT Austria Netzwerk, erhalten die Studierenden die einmalige Gelegenheit, ihre erworbenen Fähigkeiten unmittelbar in die Praxis umzusetzen. Dadurch werden die Absolventen der Charlotte Fresenius Privatuniversität in der Wiener Seestadt nahezu automatisch zu Vordenkern einer verantwortungsbewussten und nachhaltigen Gestaltung unserer globalen Gemeinschaft.