Chef-Epidemiologin rät: Kein Abbusseln, keine U-Bahn-Telefonate

Die Medizinerin Daniela Schmid leitet die epidemiologische Abteilung der Gesundheitsagentur AGES. Zusammen mit ihrem Team analysiert sie unermüdlich, wo und unter welchen Rahmenbedingungen sich das Coronavirus in Österreich verbreitet.

futurezone: Bislang konnte die AGES erst ein Viertel der über 15.000 Erkrankten dezidierten Ansteckungsumgebungen – Freizeit, Haushalt, Arbeitsplatz, Heime – zuordnen. Wurden nur die Fälle der ersten Wochen oder nur eindeutig nachverfolgbare abgearbeitet?

Daniela Schmid: Nein. In der zuletzt publizierten Clusteranalyse waren bereits viele aktuelle Fälle enthalten. Wir arbeiten retrospektiv weiterhin auch ältere Hotspots ab, um noch besser zu verstehen, in welchen Settings sich das Virus etwa auch seit Ostern verbreitet hat. Derzeit liegt der Fokus aber stark auf aktuellen Hotspots. Tritt in einem Bezirk eine Steigerung von mehr als vier Fällen innerhalb von 7 Tagen auf, werden wir sofort aktiv und versuchen, Zusammenhänge schnell aufzulösen.

In Öffis und Geschäften konnten der Cluster-Analyse zufolge bisher keine Ansteckungen nachgewiesen werden. Wie sicher ist das U-Bahnfahren und Einkaufen wirklich?

Nur weil wir keine Fallhäufungen direkt auf diese Orte zurückführen können, heißt das natürlich nicht, dass man sie für die potenzielle Virusverbreitung ausschließen kann. Es geht immer um den möglichen Tröpfchenaustausch – was bei engem Kontakt auch schon beim Sprechen passieren kann. Beim Einkaufen im Supermarkt ist das ein unübliches Szenario. Es wird im Normalfall wenig bis gar nicht mit fremden Personen gesprochen, an der Kassa schützt ein Plexiglas. Und sollte man tatsächlich ansteckend sein, schützt der Mund-Nasenschutz vor der Tröpfchenfreisetzung.

Das heißt der Mund-Nasenschutz wird uns bis auf Weiteres erhalten bleiben?

Die Frage, ob Maske oder nicht, greift meines Erachtens zu kurz. Gerade wir Europäer müssen unser Hygieneverhalten auf Basis der während der Epidemie gemachten Erfahrungen wohl grundsätzlich ändern. Das geht vom reduzierten "Kissing Contact", also dem Verzicht auf Abbusseln bei der Begrüßung, bis hin zu sorgfältigem Händewaschen, wenn ich in öffentlichen Bereichen wie Toiletten, Restaurants oder eben Öffis war. Auch das Telefonieren in der U-Bahn, wo ich das Gegenüber durch das Reden meinen Tröpfchen aussetze, ist wenig rücksichtsvoll.