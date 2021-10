China testet riesige Feststoffrakete für Weltraummissionen

Verdoppelung angestrebt

"Wir sind auf international fortschrittlichem Niveau auf dem Gebiet der Feststoffraketentriebwerke. Als nächstes werden wir eine 1.000-Tonnen Feststoffrakete entwickeln, um stärkeren Schub für Chinas Trägerraketen der Zukunft bereitzustellen", sagt Ren Quanbin, Präsident des Entwicklers Academy of Aerospace Solid Propulsion Technology (AASPT) in einer Aussendung des Auftraggebers China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC).

Größenwahn

CASC behauptet, dass es sich bei der Rakete um das größte Feststoffraketentriebwerk der Welt mit dem größten Schub aller Zeiten handelt. Das ist falsch. Die Booster-Raketen des Space Shuttle erzeugten z.B. 2,8 Mal soviel Schub. In den 60er-Jahren testete das US-Unternehmen Aerojet bereits Feststoffraketen mit 6,60 Meter Durchmesser, wie Space.com berichtet.