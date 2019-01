Chinas Sonde schickt erste Fotos von der Mond-Rückseite zur Erde

"The Dark Side of the Moon"

Die sogenannte Rückseite des Mondes galt lange als Mysterium, denn von der Erde aus ist sie nicht sichtbar. Dauerhaft dunkel aber ist die der Erde abgewandte Seite unseres Trabanten deshalb noch lange nicht - auch wenn spätestens seit Pink Floyds legendärem Rock-Album "The Dark Side of the Moon" von 1973 immer wieder über eine "dunkle Seite des Mondes" fantasiert wird.