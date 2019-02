Chinesischer Satellit schießt beeindruckendes Foto von Mond und Erde

Zeitraffer-Aufnahme

Übertragen werden die Bilder von Longjiang-2 mit Hilfe des Satelliten Queqiao, der als Relais-Station fungiert, nicht nur für den Satelliten, sondern auch für den Mond-Rover Chang'e 4, der Anfang des Jahres auf der Mondoberfläche aufsetzte.

Wie The Verge berichtet, wurde Longjiang-2 gemeinsam mit dem Satelliten Longjiang-1 gestartet, um den Mond aus der Nähe zu beobachten. Der Kontakt zu letzterem ging jedoch verloren, während Longjiang-2 aktiv blieb. Das aktuelle Bild übermittelte Queqiao dem Dwingeloo Radioteleskop in den Niederlanden. Es ist Teil einer Zeitrafferaufnahme von Mond und Erde, mit der Longjiang-2 am 3. Februar begonnen hat.