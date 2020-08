CO2-Anstieg ist einmalig in der Erdgeschichte

Dank dieser Technik haben die Forscher herausgefunden, dass schnelle Erhöhungen von Kohlendioxid in der Atmosphäre grundsätzlich ein verbreitetes Merkmal unseres Klimasystems sind. Und das sogar in Warmzeiten. Warmzeiten sind grundsätzlich ein Zeitraum mit im Durchschnitt höheren Temperaturen zwischen 2 Zeitabschnitten mit tieferen Temperaturen (Kaltzeiten).

Zuvor ist man davon ausgegangen, dass in diesen wärmeren Perioden die CO2-Verhältnisse stabil sind. „Wir haben hochauflösende Messungen am Sedimentkern machen können. Dort haben wir gesehen, dass es zum Zeitpunkt des CO2-Anstiegs auch Änderungen in der Ozeanzirkulation gegeben hat“, so der Forscher.

Das globale Förderband – also ein Mix von Meeresströmungen, der 4 der 5 Ozeane miteinander verbindet und sich dabei zu einem globalen Kreislauf vereint – habe sich verändert, was zu starken klimatischen Veränderung im nordeuropäischen Raum geführt habe.

Langsame Prozesse

In den vergangenen 10 Jahren lag die stärkste Zunahme bei 15 ppm (parts per million) – die Maßeinheit für die atmosphärische CO₂-Konzentration. Das entspreche den Forschern zufolge etwa dem Anstieg, den die Menschheit gegenwärtig im Zeitraum von 6 Jahren verursacht.

Ob der CO2-Gehalt rein theoretisch auch so schnell wieder reduziert werden könnte, war ebenfalls Forschungsgegenstand der Universität Bern. „Wir haben nie gesehen, dass Sprünge nach unten auf natürliche Weise gemacht wurden. Wenn einmal das CO2-Molekül in der Atmosphäre ist, wird es vom Ozean oder der Vegetation aufgenommen. Aber das sind langsame Prozesse. Für eine ganze Vegetationsbedeckung brauchen wir mehr Zeit – sie zu zerstören, geht schnell“, sagt Thomas Stocker.