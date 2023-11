Neues Gerät sammelt CO2 von Lkw-Auspuff, macht es flüssig

Das flüssige Kohlenstoffdioxid kann verkauft und so für industrielle Anwendungen weitergenutzt werden.

Während die Elektrifizierung bei Pkw stetig voranschreitet, tut sich bei Lkw noch wenig. Zwar gibt es bereits einige Elektro-Laster, der hohe Preis und die Reichweitenangst werden aber noch lange dafür sorgen, dass Diesel-Brummer die Luft verpesten. In der EU wurden im ersten Quartal 2023 nur 600 E-Lkw mit einem Gewicht von mehr als 16 Tonnen zugelassen. Dem gegenüber stehen 86.455 mit Verbrennermotoren.

Ambitionierte Ziele, wie die CO2-Emmissionen auf 0 zu reduzieren, scheinen damit unmöglich. So eines hat sich die Schweiz für das Jahr 2050 gesetzt. Damit das doch gelingt, hat das Schweizer Start-up Qaptis eine mögliche Lösung: ein Gerät, dass den CO2-Ausstoß von Lkw auffängt, umwandelt und speichert.

CO2 wird im Auspuff eingefangen

Die Basis für die Technologie wurde an der Schweizer Universität EFPL entwickelt, Quaptis ist ein Spin-Off der EFPL. Das Gerät wird mit dem Auspuff des Lkw verbunden. Es sammelt das Abgas und kühlt es. Jetzt gilt es das CO2 von Stickstoff und Sauerstoff zu trennen, die ebenfalls im Abgas enthalten sind. Dies geschieht, indem das Abgas durch ein Pulver geleitet wird, das als Absorber dient. Künftig soll hier ein metallorganisches Pulver eingesetzt werden, um den Prozess zu optimieren. Das Wunschpulver sei aber laut Qaptis noch nicht in der Massenproduktion.

Nachdem das Pulver mit CO2 gesättigt ist, wird es erhitzt. Dazu wird die Abwärme des Motors genutzt. Dadurch wird das reine CO2 freigesetzt, das dann durch Turbolader in den flüssigen Zustand komprimiert wird. Flüssiges CO2 verbraucht weit weniger Platz als gasförmiges – es kann also mehr davon gespeichert werden. Das flüssige CO2 wird in einen Tank geleitet, der sich hinter der Fahrerkabine des Lkw befindet.