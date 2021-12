Impfstoff der US-Armee schützt vor Omikron und künftigen Mutationen

Ein Vakzin, das gegen Omikron und alle anderen in Zukunft auftretenden Coronavirus-Mutationen schützt, wollen Forscher*innen der US-Armee in wenigen Wochen fertig entwickelt haben. Es wäre der erste COVID-Impfstoff der einen variantenübergreifenden Schutz bietet.

Seit fast 2 Jahren wird an einem solchen, so genannten variantenspezifischen Impfstoffen am Walter Reed Army Institute of Research, einem Forschungsinstitut der US-Armee, geforscht. Das berichtet die Nachrichtenplattform Defense One, die den Leiter des Forschungseinrichtung zu Wort kommen lässt.