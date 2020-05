Corona-Impfstoff erfolgreich an Menschen getestet

Als Basis für den Wirkstoff verwendeten die Forscher eine abgeschwächte Form eines gewöhnlichen Erkältungsvirus aus der Familie der Adenoviridae. Wird dieses injiiziert, löst es im Normalfall keine Erkrankung aus, aktiviert aber die Antikörper-Produktion, die Covid-19 abwehren soll.

Chinesisches Unternehmen

Beim Impfstoff handelt es um ein Produkt der chinesischen Biotechnologie-Firma CanSino Biologic, welche mit dem Beijing Institute of Biotechnology entwickelt wurde. So vielversprechend die Resultate sind, ist allerdings auch Vorsicht angesagt. So warnte der an der Studie beteiligte Forscher Wei Chen, dass noch unklar sei, wie hoch die Anzahl an Antikörper sein müsse, um gegen das Coronavirus tatsächlich immun zu sein. Weitere Tests seien notwendig, um die Immunantwort bestätigen zu können. Von einem funktionierenden Impfstoff, der flächendeckend verfügbar sei, sei man weit entfernt.

Es ist in dieser Woche bereits die zweite Meldung hinsichtlich eines erfolgreichen Impftests. Anfang der Woche war bereits das US-Unternehmen Moderna mit ersten Resultaten an die Öffentlichkeit gegangen. Anders als bei den nun publizierten Ergebnissen hatte die US-Firma allerdings keine ausführlichen Daten oder auch genaue Studienergebnisse in einem wissenschaftlichen Fachjournal wie The Lancet publiziert.

Diese sollen dem Unternehmen zufolge nachgereicht werden. Bis dahin ist unklar, ob Moderna die Phase 1 seines klinischen Tests an Menschen bereist nach wissenschaftlichen Standards abgeschlossen hat.