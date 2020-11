Minus 70 Grad: Impfstoff-Transport wird "logistischer Albtraum"

Das weltweite Rennen um einen Corona-Impfstoff war zuletzt von Erfolgsmeldungen geprägt, die Hoffnung auf ein möglichst rasches Ende der Pandemie machen. So meldete die die Mainzer Biotechfirma BioNTech und ihr US-Partner Pfizer, dass ihre Impfung einen mehr als 90-prozentigen Schutz vor Covid-19 bietet.

Der Impfstoff des US-Biotechkonzerns Moderna zeigte in einer Zwischenanalyse eine Wirksamkeit von 94,5 Prozent beim Schutz vor Covid-19. Der Zulassungsprozess der Medikamente läuft indes.

Tiefkühlkoffer

Eine logistische Herausforderung wird jedoch der Transport und die Lagerung der Impfstoffe. So benötigt das Pfizer-Medikament etwa Temperaturen von unter minus 70 Grad Celsius. Um den Transport dennoch möglichst effizient zu ermöglichen, hat Pfizer spezielle Tiefkühlkoffer entwickelt, in denen der Impfstoff auch in ungekühlten LKWs transportiert werden kann, wie CBS berichtet. Möglich wird das durch Trockeneis.

Dennoch stehen auch Krankenhäuser, Apotheken und Ambulanzen vor der Herausforderung, die Impfungen an Hunderte Millionen Menschen verteilen zu müssen. Soumi Saha, Apotheker und Advocacy Director bei Premier, der als Einkäufer für Krankenhäuser in den ganzen USA fungiert, spricht von einem “logistischen Albtraum” für Einrichtungen in ländlichen Gebieten.