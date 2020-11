Corona-Impfstoff: Experten sind skeptisch

Sollte der Impfstoff tatsächlich wirksam und sicher sein, werde es dennoch längere Zeit dauern, bis er im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie seine Wirkung zeigt. Man brauche sich keine Hoffnung machen, dass der Impfstoff noch in diesem Winter helfen werden, sagt etwa Richard Besser, von der Robert Wood Johnson Foundation.

Frage nach Lagerung und Transport

Bei dem Impfstoff von Pfizer und Biontech ist außerdem zu berücksichtigen, dass das Vakzin besonders schwer zu transportieren und zu lagern ist. Es muss nämlich bei einer Temperatur von -70 Grad Celsius verstaut werden. Genau vor einem solchen Szenario hat die britische Royal Society bereits Anfang Oktober gewarnt.

Einen solchen Impfstoff massenweise zu lagern und zu transportieren, stelle das Gesundheitssystem und damit verbundene Logistik vor riesige Herausforderungen. Außerdem, so die Royal Society, sei es unwahrscheinlich, dass in naher Zukunft flächendeckende Impfprogramme durchgesetzt werden könnten. Auch hier scheitere es vor allem an der Logistik.