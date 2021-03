Corona: Laborthese ist "extrem unwahrscheinlich"

In ihrem Bericht zur Expertenmission im chinesischen Wuhan geht die Weltgesundheitsorganisation (WHO) von einer Übertragung des Coronavirus auf den Menschen durch ein Tier als Zwischenwirt aus. Von der Fledermaus sei der Erreger „wahrscheinlich bis sehr wahrscheinlich“ auf ein anderes Tier und von diesem auf den Menschen übergegangen, heißt es in dem am Montag vorgelegten Bericht.

Die These, das Virus sei aus einem Labor entwichen, wurde als „extrem unwahrscheinlich“ bezeichnet.

Ursprung der Pandemie

Um den Ursprung der Pandemie zu untersuchen, ist im Jänner ein internationales Expertenteam, unter anderem aus Zoologen oder Epidemiologen, nach Wuhan gereist - dem Ausgangspunkt von SARS-CoV-2. Zuerst hatte Peking eine unabhängige internationale Untersuchung verweigert. Inzwischen zeigt sich Peking stolz, dass die Wuhan-Mission nur durch die wissenschaftlichen Zusammenarbeit mit China möglich war.

Die USA jedoch befürchtet, dass der Bericht der WHO nicht alle Erkenntnisse offenlege. Auch hoffen die Vereinigten Staaten, dass der Report wissenschaftlich fundiert ist, wie Reuters berichtet. Das Land erwartet weitere Studien und eventuell einen neuerlichen Wuhan-Besuch.