Corona-Partikel breiten sich bis zu 5 Meter weit in der Luft aus

Die Analyse sagt nichts darüber aus, ob die Viruslast in der Luft ausreicht, um weitere Menschen anzustecken. Superspreader-Ereignisse etwa bei Chorproben weisen allerdings schon seit längerem darauf hin, dass Viruspartikel in Aerosolen die Infektion vieler Menschen im Umkreis zur Folge haben können.

Ansteckungsgefahr durch Luft wird unterschätzt, warnen Experten

Erst Anfang Juli haben 239 Wissenschaftler die Weltgesundheitsorganisation WHO aufgefordert, einen stärkeren Fokus auf die Corona-Übertragungen durch Aerosole zu legen. Das Potenzial von COVID-19, sich über Aerosole in der Luft zu verbreiten, werde von der WHO unterschätzt, so die Wissenschaftler in einem offenen Brief. Außerdem fordern sie entsprechende Maßnahmen, um eine derartige Übertragung einzuschränken.

Sollte sich herausstellen, dass die Übertragung in der Luft ein wichtiger Faktor ist, könne man laut den Experten zusätzliche Maßnahmen ergreifen. Dazu zähle etwa das Tragen von Masken in Innenräumen auch dann, wenn der Mindestabstand eingehalten wird. Auch strengere Vorgaben hinsichtlich Lüften und Klimaanlagen könnten folgen. Denkbar wäre auch eine Desinfektion mit UV-Licht in Gebäuden.